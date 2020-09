Serie A : Zlatan en feu, Alexis Saelemaekers entre en jeu... l'AC Milan lance bien sa saison

Après avoir vaincu Shamrock Rovers (0-2) lors du second tour des barrages de l'Europa League, l'AC Milan a débuté sa campagne 2020/2021 de Serie A ce lundi soir. Porté par un Zlatan Ibrahimovic en feu, les Rossoneri ont remporé leur premier succès de la saison en championnat face à Bologne.

Alors que sa blessure en fin de saison dernière avait fait craindre le pire, et que son avenir a longtemps fait débats, Zlatan Ibrahimovic a finalement trouvé un accord avec l'AC Milan pour prolonger au club cet été. Une super opération pour le club italien qui peut encore compter sur le talent du Suédois, malgré ses 38 ans.

Pour preuve, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit un doublé ce soir pour donner la victoire à son équipe. Le Z a d'abord ouvert le score à la 35ème minute de jeu avant de faire le break au retour des vestiaires (51ème) en transformant un penalty. Deux buts suffisants pour permettre aux hommes de Stefano Pioli de l'emporter. Score final : 2-0.

1 - Per la prima volta in carriera Zlatan #Ibrahimovic ha realizzato più di un gol nella sua gara di debutto stagionale in #SerieA. Inossidabile.#MilanBologna pic.twitter.com/cAvXmzF02G