Roy Hodgson donne des nouvelles de Benteke : "Je peux compter sur lui pour le match"

En conférence de presse avant la rencontre du week-end face à Everton, Roy Hodgson a donné des nouvelles de son attaquant belge.

Après avoir réalisé un exercice 2019/2020 décevant (25 matchs, 2 buts, 1 assist), Chrisitan Benteke a été écarté du noyau A de Crystal Palace en ce début de saison. En méforme physique, le Diable Rouge n'était pas sur la feuille de match lors des deux premières journées de Premier League.

Présent en conférence avant la rencontre face à Everton qui aura lieu ce samedi (coup d'envoi à 16h), Roy Hodgson a malgré tout confirmé que l'ancien joueur d'Aston Villa était désormais prêt à jouer, lui qui a fait son retour à la compétition avec les U23 du club lundi dernier. "Christian Benteke s'est entraîné toute la semaine, c'est donc quelqu'un sur qui je peux compter pour le match, bien sûr."

En outre, l'entraîneur des Eagles a évoqué la concurrence qui règne au sein de son effectif, en particulier sur le front de l'attaque. En effet, le club londonien a considérablement renforcé son secteur offensif cet été avec les arrivées de Eberechi Eze (transféré depuis les Queen Park Rangers) et de Michy Batshuayi (prêté par Chelsea).

"La concurrence pour les places est bonne pour tout le monde, à la fois pour le club et pour l'entraîneur. Nous avons réussi à faire venir des joueurs pour instaurer de la concurrence dans notre secteur offensif. Avec Eberechi Eze et Michy Batshuayi, nous avons des joueurs pour marquer et créer des buts."