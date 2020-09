Le Bayern Munich bat un impressionnant record européen

Incroyable Bayern Munich : l'ogre allemand a remporté son quatrième trophée de la saison ce jeudi à Budapest en s'adjugeant la Supercoupe d'Europe pour ce qui était sa 23e victoire consécutive, soit un record.

On pourrait arguer que cette victoire ne compte pas vraiment, car n'ayant été acquise que dans les prolongations, mais elle sera bien comptabilisée dans les statistiques : en battant le FC Séville ce jeudi en Supercoupe d'Europe, à Budapest, le Bayern Munich a gagné sa 23e rencontre d'affilée ... ce qui fait entrer les Bavarois dans l'histoire.

Il s'agit en effet de la plus longue série de l'histoire pour un club du top 5 européen. Le Bayern Munich n'a plus été battu depuis début 2020 et a entamé cette série folle le 16 février 2020 contre Cologne ; la victoire de ce jeudi lui permet de dépasser le Real Madrid de Carlo Ancelotti, en 2014 (22 matchs).