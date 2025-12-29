Affaire à saisir ? Un ancien de Pro League pourrait partir gratuitement en janvier

Depuis deux ans et demi, Théo Bongonda évolue en Russie. Mais il pourrait bien changer de crèmerie cet hiver.

Lorsque le Spartak Moscou a allongé les roubles à l'été 2023, Théo Bongonda n'a pas su refuser. Malgré l'isolement sportif de la compétition russe suite à l'invasion en Ukraine, l'offre de la direction a fait pencher la balance.

Dans la capitale, le Carolo de 30 ans reste sur deux bonnes saisons, avec 16 buts et 6 assists à la clé. Mais ces derniers mois, sa situation est plus compliquée.

Reviendra-t-il de la CAN ailleurs qu'à Moscou ?

Blessé au tendon d'Achille cet été, Bongonda a vécu une préparation et un début de championnat complètement tronqués. Depuis, il n'a disputé que 28 minutes, réparties en trois montées au jeu. Sacha Tavolieri rapporte que le Spartak lui a accordé le droit de partir gratuitement dès cet hiver, malgré un contrat valable jusqu'en fin de saison.

L'ancien de Genk et Zulte Waregem est arrivé à la CAN en plein milieu d'une saison blanche. Et pourtant, il s'y est déjà distingué, marquant le seul but de la rencontre inaugurale de la République Démocratique du Congo contre le Bénin.



De quoi accrôitre l'intérêt le concernant. Plusieurs équipes étrangères auraient pris leurs renseignements. Il faut dire que Bongonda avait coûté sept millions à Genk, puis au Spartak. Le recruter gratuitement pourrait avoir tout de la bonne affaire.