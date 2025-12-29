La dernière équipe-type de l'année : le bourreau du Standard et plusieurs Brugeois à l'honneur

L'année 2025 s'est terminée sur une dernière journée de championnat spectaculaire. Voici notre dernier onze-type de l'année !

Gardien de but

Sans Delavallée, Charleroi quittait peut-être le Lotto Park avec un point plutôt que trois, mais le portier carolo se fait chiper la place dans notre onze de justesse par Nacho Miras. Le gardien du KV Malines a évité une grosse contre-performance et la défaite aux Sang & Or à la maison contre Dender.

Défenseurs

En sauvant un but sur sa ligne et en inscrivant le 2-0 pour La Gantoise, Maksim Paskotsi s'est assuré une place dans ce dernier onze de l'année 2025. À ses côtés, on place le très solide Shogo Taniguchi, auteur d'un excellent match avec Saint-Trond sur la pelouse du Standard.

Bryan Gonçalves a disputé un excellent match avec Dender, que ce soit sur le plan défensif ou en étant très dangereux sur phases arrêtées ; il délivre l'assist sur le seul but de son équipe. Il est notre choix au back gauche, tandis que côté droit, Matisse Samoise a lui aussi été à l'assist et a été une fois de plus très bon... ce qui rend sa grave blessure encore plus triste.





Milieu de terrain

La victoire de Charleroi à Anderlecht doit beaucoup à la façon dont Etienne Camara a pris l'ascendant sur ses adversaires, et marqué le premier but de son équipe. Hugo Vetlesen, auteur d'un superbe but (tout comme Nielsen, qui aurait complété l'entrejeu sans la défaite du Standard), a grandement participé à la victoire spectaculaire de Bruges contre Genk.

Enfin, pour compléter cet improbable trio dans l'entrejeu, mentionnons la très bonne performance de Pieter Gerkens avec le Cercle de Bruges, qui empêche l'Union de terminer l'année sur une bonne note.

Attaque

Trois passes décisives pour ponctuer 2025 : Christos Tzolis confirme encore une fois qu'il est l'un des grands monsieurs du Club de Bruges cette saison, et est incontournable dans notre onze. De l'autre côté, on place Gyrano Kerk qui enchaîne : après son match spectaculaire face à Anderlecht, il est buteur décisif pour l'Antwerp face à Zulte Waregem, et sera l'un des hommes à suivre en 2026.

Enfin, en pointe, qui d'autre que Keisuke Goto : auteur d'un nouveau doublé à Sclessin, l'attaquant prêté par Anderlecht est l'une des très bonnes surprises de cette première partie de saison. Le Japonais ne reviendra probablement pas à Neerpede mais est exactement ce qui manque aux Mauves.

Le onze :