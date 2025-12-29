"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers

"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers
Photo: © photonews
De ses 17 à ses 20 ans, Hugo Cuypers était un joueur du Standard. Mais il n'a jamais évolué avec l'équipe première.

Arrivé tout jeune de Visé, Hugo Cuypers a réalisé un rêve en signant au Standard. "Ma première saison se passe bien avec les U19, je passe en U21, je refais une saison complète. C'est là que le choix se pose : il me restait une année de contrat. Je n'étais pas encore prêt pour passer avec le noyau A : soit je refaisais une saison avec les U21, soit j'étais prêté", se souvient-il sur la chaîne YouTube de Paul-José Mpoku.

Sa décision n'a pas traîné : "Ça a été un fil rouge tout au long de ma carrière : j'ai toujours su quand j'allais continuer à progresser et quand j'allais stagner, qu'il fallait que je change d'air. C'était la première fois que je sentais que cela n'avait aucun intérêt pour mon développement de rester et de continuer avec les U21".

"Mon agent cherche une porte de sortie, il y a zéro intérêt jusqu'au 31 août. C'est là que Seraing se manifeste. Ils veulent bien me prendre en prêt mais ils venaient de descendre en D1 amateurs. Mais pour mon évolution, il fallait que je m'endurcisse, que je joue dans un championnat d'hommes", poursuit le Liégeois.

Un itinéraire bis vers le sommet

En fin de saison, il revient donc chez les Rouches : "Vu mon prêt, le Standard m'a prolongé d'un an. Je reviens en fin de saison, je suis dans le noyau C. Il y avait une instabilité folle au sein de la direction". N'ayant jamais posé de problème, il était tout de même réintégré avec les U21, avec un encadrement plus digne de ce nom qu'avec le noyau C.

Son dilemme est toutefois le même qu'un an auparavant : "Et toujours pas la moindre offre. Mon agent parvient quand même à trouver un accord avec le Lierse grâce à ses relations avec Magded Samy, le président de l'époque. Mais il y avait une condition : le Lierse devait se débarrasser de certains joueurs. Les jours passent et le matin du dernier jour du mercato, mon agent m'appelle pour me dire que ça ne se fera pas".

Un coup dur rapidement digéré : "Magded Samy venait de racheter un club en D2 grecque. J'ai dû faire un choix en quelques minutes. Le Standard ne comptait plus vraiment sur moi. J'y suis allé, sans même savoir prononcer le nom de mon nouveau club". Dans un environnement totalement inconnu, il perce tout de même à Ergotelis, jusqu'à se faire repérer par l'Olympiakos et lancer sa carrière professionnelle. Deux ans plus tard, il reviendra en Belgique, du côté de Malines.

Standard

