Manchester United plus concret ? Anderlecht devancé pour jeune talent traqué depuis des mois

Anderlecht suit le marché sud-américain depuis un certain temps, mais voit l'une de ses pistes se diriger vers l'Angleterre. C'est que l'intérêt pour Ederson Castillo a fortement augmenté ces dernières semaines.

L'Amérique du Sud a déjà fourni à Anderlecht quelques joueurs marquants de son histoire dans un passé pas si lointain, et même encore aujourd'hui. Le Sporting continue de prospecter à l'autre bout de la planète. Depuis cet été, Ederson Castillo a retenu son attention.

Il s'agit d'un milieu défensif équatorien âgé d'à peine 17 ans, qui a comméncé la saison avec les U20 du LDU Quito, le club de la capitale. Le garçon a été intégré à l'équipe première et est déjà apparu à six reprises, y compris en Copa Libertadores. Sa précocité commence tout doucement à en faire une attraction au pays.

Anderlecht pas le seul sur le coup

Selon la journaliste locale Johanna Calderon, Castillo devait passer un test à Neerpede. Mais depuis lors, la concurrence s'est solidement accrue dans ce dossier.

Selon le média Bolavip, Manchester United, l'Atletico Madrid et le Real Madrid sont désormais sur le coup. Les Red Devils seraient en pôle, prêts à payer les six millions d'euros réclamés. Son club de Quito vise une vente en 2026, mais est ouverte à des négociations anticipées maintenant que l'intérêt augmente.



Olivier Renard a beau s'intéresser aux talents étrangers de plus en plus tôt pour devancer les grosses cylindrées du vieux continent, la lutte est de plus en plus précoce.