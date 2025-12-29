Une seule raison pourrait l'y pousser : voilà pourquoi Goto ne reviendra pas à Anderlecht cet hiver

Une seule raison pourrait l'y pousser : voilà pourquoi Goto ne reviendra pas à Anderlecht cet hiver

Keisuke Goto a rejoint Promise David en tête du classement des buteurs grâce à son doublé au Standard. Le Japonais est comme un poisson dans l'eau à Saint-Trond.

Quand les deux attaquants titulaires ne marquent plus depuis huit matchs et que le co-meilleur buteur du championnat vous appartient mais a été prêté, la question de le faire revenir apparaît assez naturelle. Mais un retour à Anderlecht n'est pas dans le contrat de Keisuke Goto. La question avait d'ailleurs été abordée avant le match entre Saint-Trond et Anderlecht (tiens, tiens...) et avait fait sortir de ses gonds Wouter Vrancken, qui dénonçait une manoeuvre de déstabilisation.

S'il retournait immédiatement à Anderlecht, Goto recevrait un salaire plus élevé qu'à Saint-Trond. Son salaire actuel est plus bas car il appartenait encore aux RSCA Futures cet été et n'était pas un membre à part entière de l'équipe première.

Toutefois, cela ne pèse pas vraiment dans la balance. L'attaquant japonais n'a que vingt ans et s'attend à ce que sa croissance financière suive naturellement à partir de l'été, lorsque sa situation contractuelle changera, rapporte Het Nieuwsblad

Dans un environnement parfait à Saint-Trond

Goto réalise qu'un transfert vers une plus grande compétition pourrait être possible à long terme. Cette perspective rend un transfert immédiat moins pressant. Ses performances avec Saint-Trond renforcent sa position et augmentent la probabilité d'une étape lucrative plus tard. 

Et puis, Anderlecht n'a négocié aucune clause de retour anticipé. Dans la culture japonaise, respecter les accords est un principe important. Le jeune international japonais veut respecter ce qui a toujours été convenu, à savoir aller au bout de la saison à Saint-trond.

Il souligne qu'il apprécie autant le STVV qu'Anderlecht. Il ne veut jouer pleinement pour le Sporting que lorsque son engagement actuel sera terminé. Son comportement lors du récent match entre les deux équipes l'a illustré : Goto a assumé ses responsabilités en prenant en charge (et en marquant) un penalty pour ouvrir le score, tout en célébrant avec les supporters mauves à la fin du match.

Qui sait ou tout cela le mènera ? Parler de Coupe du Monde en fin de saison apparaît précipité. Mais il a tout de même été repris avec le Japon lors du dernier de rassemblement, il pourrait donc avoir un coup à jouer en continuant sur sa lancée. D'autant que Saint-Trond...a quatre points d'avance sur Anderlecht.

