Il fallait s'y attendre : la lourde suspension encourue par Timothé Nkada est connue

Timothé Nkada était dans l'attente de sa suspension après son mauvais geste contre Saint-Trond. Comme prévu, l'Union belge n'a pas été très clémente.

Une seconde d'égarement peut avoir de lourdes conséquences. En réagissant à la poussée de Robert-Jan Vanwesemael sur un coup franc pour le Standard, Timothé Nkada a plongé les siens dans les ennuis.

Dès la mi-temps, Casper Nielsen n'a pas caché son effarement, décrivant le geste de son coéquipier comme un manque de professionnalisme. De fait, son exclusion a remis Saint-Trond en selle, le Standard s'est finalement incliné 1-2 alors qu'il menait au score.

Le parquet ne l'a pas loupé

Et ce n'était que la première partie de la sanction. La deuxième était entre les mains du parquet de l'Union belge. Celui-ci s'est penché sur son cas, sa proposition de sanction est désormais connue.

Le parquet requiert pas moins de trois journées de suspension effectives et deux autres avec sursis. Malgré son absence d'antécédent dans le championnat belge vu son arrivée encore toute fraîche, l'attaquant français n'a donc pas été épargné.



Le Standard a déjà fait savoir qu'il s'opposait à cette proposition. Le cas de Timothé Nkada va donc passer devant le comité disciplinaire.