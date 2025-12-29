Ce n'est pas une première : deux joueurs du championnat belges mis à l'honneur en France

Chaque semaine, le journal L'Equipe constitue un onze des Français qui ont performé à l'étranger. On y retouve deux joueurs de Pro League ce lundi.

Dans leur onze des expatriés du week-end, nos confrères ont choisi Thérence Koudou. Le latéral droit de Malines est l'une des bonnes surprises de la saison en Pro League et l'a encore montré samedi. Contre Dender, il a ouvert le score d'une magnifique frappe à distance.

🧨 | Thérence Koudou envoie un pétard dans le petit filet. 😍💥 #KVMDEN



Débarqué pour un peu plus d'un million en provenance de Pau (Ligue 2), Koudou en est déjà à son quatrième but cette saison, ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il est repris dans le onze du week-end de l'Équipe.

Un Carolo pour le côté gauche

Et il n'est pas le seul joueur issu du championnat belge : sur l'autre flanc, Jules Gaudin est lui aussi mis à l'honneur pour sa première titularisation avec Charleroi depuis le 28 septembre, sa troisième avec les Zèbres.

Souvent devancé par Marochée Nzita, il s'est parfaitement acquitté de sa tâche contre Anderlecht. Cela lui vaut de côtoyer quelques grands pointures internationales comme Adrien Rabiot, Chrsitopher Nkunku, Rayan Cherki ou Boubacar Kamara.





Notons que dans les buts, c'est Jean Butez qui a été choisi. L'ancien gardien de Mouscron et de l'Antwerp évolue désormais à Côme, il vient de signer sa septième clean-sheet de la saison, de quoi enchanter encore un peu plus son entraîneur, un certain Cesc Fabregas.