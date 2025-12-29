Le plus grand gagnant chez les Diables en 2025 ? "Dès qu'on lui a donné sa chance, il a répondu présent"

Le plus grand gagnant chez les Diables en 2025 ? "Dès qu'on lui a donné sa chance, il a répondu présent"
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2615

En cette fin d'année, l'heure est aux premiers bilans, notamment en ce qui concerne les Diables Rouges à la sauce Rudi Garcia. Plusieurs joueurs ont marqué des points sous ses ordres.

Comme Felice Mazzu, Guillaume Gillet s'est livré à un top 3 des joueurs lui ayant laissé la meilleure impression sous le maillot des Diables Rouges. Le consultant de la RTBF met en avant Jérémy Doku, Hans Vanaken et Maxim De Cuyper.

L'ancien Anderlechtois a pourtant déjà été dur avec Doku : "Surtout au niveau de son efficacité. Mais là, il a quand même fait un peu taire ses détracteurs à ce niveau-là parce qu’il s’est montré beaucoup plus efficace que les années précédentes et c’est ce qu’on attend de lui. Du côté de Manchester City, il a pris une nouvelle dimension. Il se montre de plus en plus souvent sous son meilleur jour et ça, c’est tout bénef' pour les Diables".

Vanaken et De Cuyper ont sauté sur l'occasion

Dans un autre registre, Hans Vanaken a lui aussi brillé : "Il a dû attendre longtemps avant de recevoir une vraie chance et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a réussi à la saisir. Dès qu’on lui a donné sa chance, il a répondu présent et il a aussi marqué pas mal de buts. Pour moi, c’est un joueur qui trouve toujours des passes incroyables et qui a fait beaucoup de bien à notre équipe nationale".

Buteur lors des deux derniers matchs, Vanaken est revenu en force après avoir été boudé par Domenico Tedesco pour son manque d'intensité dans les courses. Et que dire de Maxim De Cuyper ? Il avait été déjà appelé avant Rudi Garcia mais est désormais bel et bien incontournable.


L'ancien du Club de Bruges était même notre joueur le plus décisif en début de campagne : "Il a des statistiques très intéressantes pour un joueur qui évolue à un poste de latéral. C’est toujours bien de pouvoir compter sur ce type d’éléments dans une sélection et le fait qu’il soit parti en Angleterre va aussi lui permettre de franchir encore des paliers".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

La dernière équipe-type de l'année : le bourreau du Standard et plusieurs Brugeois à l'honneur

La dernière équipe-type de l'année : le bourreau du Standard et plusieurs Brugeois à l'honneur

15:40
Deux joueurs plus importants qu'il n'y paraît pour Anderlecht : "Ça met le reste de l'équipe en difficulté"

Deux joueurs plus importants qu'il n'y paraît pour Anderlecht : "Ça met le reste de l'équipe en difficulté"

15:20
🎥 Quel but ! Un ancien de l'Union retrouve le chemin des filets après un an de disette en Premier League

🎥 Quel but ! Un ancien de l'Union retrouve le chemin des filets après un an de disette en Premier League

15:00
Toujours pas de sélection depuis le coup de fil de Tedesco : "Je mériterais d'être repris, mais..."

Toujours pas de sélection depuis le coup de fil de Tedesco : "Je mériterais d'être repris, mais..."

10:30
"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers

"Ils ne comptaient plus sur moi" : comment le Standard est passé à côté d'Hugo Cuypers

14:30
"Je ne l'ai connu que quelques mois, mais..." : le vibrant hommage d'un Carolo à Rik De Mil

"Je ne l'ai connu que quelques mois, mais..." : le vibrant hommage d'un Carolo à Rik De Mil

14:00
🎥 Un but pas assez mis en avant à Sclessin ? "Il mérite une nomination tardive pour le prix Puskás"

🎥 Un but pas assez mis en avant à Sclessin ? "Il mérite une nomination tardive pour le prix Puskás"

13:00
Déjà plus de deux mois à l'infirmerie : la date de retour de Zeno Debast se précise

Déjà plus de deux mois à l'infirmerie : la date de retour de Zeno Debast se précise

12:40
Comment Bruges est passé à côté de l'une des révélations du championnat : "J'étais prêt à venir"

Comment Bruges est passé à côté de l'une des révélations du championnat : "J'étais prêt à venir"

12:20
On ne le changera pas : voici pourquoi Ivan Leko avait soudainement une lèvre ensanglantée contre Genk

On ne le changera pas : voici pourquoi Ivan Leko avait soudainement une lèvre ensanglantée contre Genk

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ngonge - Cordero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/12: Ngonge - Cordero

11:00
Jonathan Kindermans, le choix osé mais cohérent de la RAAL pour remplacer David Verwilghen

Jonathan Kindermans, le choix osé mais cohérent de la RAAL pour remplacer David Verwilghen

11:40
🎥 Colassin en pays conquis, Fellaini nostalgique : Charleroi a fait la fête au Lotto Park

🎥 Colassin en pays conquis, Fellaini nostalgique : Charleroi a fait la fête au Lotto Park

11:20
Le premier renfort pour Rik De Mil ? La Gantoise passe à l'action

Le premier renfort pour Rik De Mil ? La Gantoise passe à l'action

11:00
Pourquoi n'était-il pas encore repris ? Conte donne des nouvelles de Lukaku et évoque aussi Kevin De Bruyne

Pourquoi n'était-il pas encore repris ? Conte donne des nouvelles de Lukaku et évoque aussi Kevin De Bruyne

10:00
La déception des Diables en 2025 ? "C'est un joueur que j'adore, mais..."

La déception des Diables en 2025 ? "C'est un joueur que j'adore, mais..."

23:00
"Il fait réfléchir sur le rôle de gardien" : comment Thibaut Courtois marque les esprits à Madrid

"Il fait réfléchir sur le rôle de gardien" : comment Thibaut Courtois marque les esprits à Madrid

09:30
"Tant pis, on va en Belgique" : comment Mathieu Dossevi a signé au Standard par surprise...sans ses chaussures

"Tant pis, on va en Belgique" : comment Mathieu Dossevi a signé au Standard par surprise...sans ses chaussures

09:00
Il a tout tenté : Charles De Ketelaere à deux doigts de faire vaciller l'Inter

Il a tout tenté : Charles De Ketelaere à deux doigts de faire vaciller l'Inter

08:30
Ça chauffe à Glasgow : la presse écossaise sans pitié avec Nicolas Raskin, son entraîneur prend la parole

Ça chauffe à Glasgow : la presse écossaise sans pitié avec Nicolas Raskin, son entraîneur prend la parole

08:00
Plus dans les plans de son entraîneur : un Diable sur le départ avant même la fin de son prêt ?

Plus dans les plans de son entraîneur : un Diable sur le départ avant même la fin de son prêt ?

07:40
Pas à sa place ? Hein Vanhaezebrouck ne croit pas au Standard dans le top 6, avec une balle perdue pour Nkada

Pas à sa place ? Hein Vanhaezebrouck ne croit pas au Standard dans le top 6, avec une balle perdue pour Nkada

07:20
La RAAL a tranché : son nouveau directeur sportif sera un ancien d'Anderlecht et de l'Union

La RAAL a tranché : son nouveau directeur sportif sera un ancien d'Anderlecht et de l'Union

07:00
Moins de 90 minutes en six mois : un grand espoir du foot espagnol quitte la Pro League plus tôt que prévu

Moins de 90 minutes en six mois : un grand espoir du foot espagnol quitte la Pro League plus tôt que prévu

06:30
"Alors, j'ai commencé à m'intéresser au Congo" : comment la Belgique a perdu un binational prometteur

"Alors, j'ai commencé à m'intéresser au Congo" : comment la Belgique a perdu un binational prometteur

21:40
2
Une solution à envisager pour l'arbitrage belge ? "Les arbitres dépendraient les uns des autres"

Une solution à envisager pour l'arbitrage belge ? "Les arbitres dépendraient les uns des autres"

22:00
Des regrets d'avoir investi à Anderlecht ? La réponse franche de Marc Coucke

Des regrets d'avoir investi à Anderlecht ? La réponse franche de Marc Coucke

22:30
"Ma femme a peur" : Hugo Broos lève le voile sur les coulisses surréalistes de la CAN

"Ma femme a peur" : Hugo Broos lève le voile sur les coulisses surréalistes de la CAN

21:20
La jaune de trop contre Charleroi : un Anderlechtois suspendu pour la reprise à La Gantoise

La jaune de trop contre Charleroi : un Anderlechtois suspendu pour la reprise à La Gantoise

21:00
1
Comme à ses plus belles heures à Charleroi et à l'Union ? Le plan de Felice Mazzu pour relancer la machine Réaction

Comme à ses plus belles heures à Charleroi et à l'Union ? Le plan de Felice Mazzu pour relancer la machine

20:20
"Il était déjà sélectionneur des Diables" : quand Marc Wilmots donnait un sérieux coup de pouce à Hugo Cuypers

"Il était déjà sélectionneur des Diables" : quand Marc Wilmots donnait un sérieux coup de pouce à Hugo Cuypers

20:40
36 ans et réserviste au mois d'octobre : le meilleur buteur de D1B n'en finit plus de surprendre

36 ans et réserviste au mois d'octobre : le meilleur buteur de D1B n'en finit plus de surprendre

20:00
"Ça pourrait aider le groupe à franchir un palier" : la priorité de la RAAL pour le mercato Réaction

"Ça pourrait aider le groupe à franchir un palier" : la priorité de la RAAL pour le mercato

19:30
La situation était devenue malsaine : un Diable Rouge change d'entraîneur, le nouveau coach déjà connu

La situation était devenue malsaine : un Diable Rouge change d'entraîneur, le nouveau coach déjà connu

19:00
Avec ses deux Diables, l'AC Milan garde le rythme en tête de la Série A

Avec ses deux Diables, l'AC Milan garde le rythme en tête de la Série A

18:30
 Kos Karetsas et... un excédentaire d'Anderlecht cités parmi les meilleurs talents d'Europe

 Kos Karetsas et... un excédentaire d'Anderlecht cités parmi les meilleurs talents d'Europe

18:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 2-1 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 0-0 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 7-1 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-2 Danemark Danemark
Belgique Belgique 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 2-2 Turquie Turquie
Autriche Autriche 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 1-1 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 7-1 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 1-1 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved