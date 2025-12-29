Le plus grand gagnant chez les Diables en 2025 ? "Dès qu'on lui a donné sa chance, il a répondu présent"

En cette fin d'année, l'heure est aux premiers bilans, notamment en ce qui concerne les Diables Rouges à la sauce Rudi Garcia. Plusieurs joueurs ont marqué des points sous ses ordres.

Comme Felice Mazzu, Guillaume Gillet s'est livré à un top 3 des joueurs lui ayant laissé la meilleure impression sous le maillot des Diables Rouges. Le consultant de la RTBF met en avant Jérémy Doku, Hans Vanaken et Maxim De Cuyper.

L'ancien Anderlechtois a pourtant déjà été dur avec Doku : "Surtout au niveau de son efficacité. Mais là, il a quand même fait un peu taire ses détracteurs à ce niveau-là parce qu’il s’est montré beaucoup plus efficace que les années précédentes et c’est ce qu’on attend de lui. Du côté de Manchester City, il a pris une nouvelle dimension. Il se montre de plus en plus souvent sous son meilleur jour et ça, c’est tout bénef' pour les Diables".

Vanaken et De Cuyper ont sauté sur l'occasion

Dans un autre registre, Hans Vanaken a lui aussi brillé : "Il a dû attendre longtemps avant de recevoir une vraie chance et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a réussi à la saisir. Dès qu’on lui a donné sa chance, il a répondu présent et il a aussi marqué pas mal de buts. Pour moi, c’est un joueur qui trouve toujours des passes incroyables et qui a fait beaucoup de bien à notre équipe nationale".

Buteur lors des deux derniers matchs, Vanaken est revenu en force après avoir été boudé par Domenico Tedesco pour son manque d'intensité dans les courses. Et que dire de Maxim De Cuyper ? Il avait été déjà appelé avant Rudi Garcia mais est désormais bel et bien incontournable.



L'ancien du Club de Bruges était même notre joueur le plus décisif en début de campagne : "Il a des statistiques très intéressantes pour un joueur qui évolue à un poste de latéral. C’est toujours bien de pouvoir compter sur ce type d’éléments dans une sélection et le fait qu’il soit parti en Angleterre va aussi lui permettre de franchir encore des paliers".