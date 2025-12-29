"Je ne l'ai connu que quelques mois, mais..." : le vibrant hommage d'un Carolo à Rik De Mil

Rik De Mil ne laisse pratiquement que de bons souvenirs à Charleroi. Kevin Van den Kerkhof rend hommage à celui qu'il considère comme l'un des meilleurs coachs de sa carrière.

Hans Cornelis a beau avoir joliment repris les choses en main, le départ de Rik De Mil n'a pas laissé Charleroi insensible, comme l'ont confié plusieurs cadres du vestiaire. Il faut dire que l'ancien entraîneur du Club de Bruges était très apprécié du vestiaire.

"Même si je ne l’ai connu que quelques mois, Rik De Mil restera l’un des meilleurs coaches de ma carrière : quelqu’un de très humain, mais aussi très fort tactiquement", explique Kevin Van den Kerkhof à la RTBF. Dans ma carrière, j’ai eu des bons coaches sur le plan tactique… mais très décevants humainement, et parfois aussi l’inverse. De Mil cumule les deux : c’est un vrai homme, lui dit les choses".

Une belle personne

"S’il a sa cote actuelle, ce n’est pas pour rien. Rik De Mil restera pour moi une magnifique rencontre et je suis convaincu qu’il ira très haut. Mais comme nous sommes des professionnels, nous savons que les gens arrivent puis repartent, c’est comme ça. On doit faire en sorte que cela n’ait pas d’impact sur nous", poursuit-il.

Un style différent par rapport à László Bölöni, que l'international algérien a connu à Metz : C'était mon coach lors de ma première saison en Ligue 1. J’étais arrivé après une grosse année à Bastia. László me fait jouer ailier droit, mais il avait des méthodes, disons… à l’ancienne. Un peu militaires. Mais dans le fond, c’était une bonne personne".



"On m’avait dit qu’il était dur, mais je n’ai pas trouvé. Il avait un bon passé de coach, donc respect à ce Monsieur. Malheureusement, on jouait le maintien et c’était du foot très défensif. On n’a pas pris beaucoup de plaisir dans le jeu… et au final, on est quand même descendu", conclut Van den Kerkhof.