Deux joueurs plus importants qu'il n'y paraît pour Anderlecht : "Ça met le reste de l'équipe en difficulté"

Anderlecht a terminé 2025 sur une fausse note face à Charleroi. Hein Vanhaezebrouck n'est pas insensible aux progrès réalisés ces derniers mois, mais pointe une défense désormais bien démunie.

Dans son bilan de fin d'année, Hein Vanhaezebrouck reste partagé entre deux sentiments à l'heure d'évoquer Anderlecht pour Het Nieuwsblad : " Anderlecht reste Anderlecht : ils font un pas en avant en battant l'Union à domicile et le Club de Bruges, mais restent inconstants".

Selon Vanhaezebrouck, l'absence de Marco Kana est une cause directe de la baisse de régime : "Son absence se fait cruellement sentir en défense. Le relancer en début de saison est sans doute la meilleure idée qu'ait eu le club : ce n'est pas un défenseur spectaculaire, mais il est d'une intelligence de jeu exceptionnelle. Grâce à lui, la défense est bien meilleure cette saison que la précédente, et son absence se fait immédiatement sentir".

Moins de calme en défense, et dans toute l'équipe

Besnik Hasi va devoir trouver une solution : lorsque Marco Kana s'est blessé à la cheville contre l'Union au début du mois, Anderlecht a évoqué une absence de six semaines. Le joueur pourrait donc ne pas être encore totalement rétabli pour la trêve.

C'est d'autant plus préjudiciable que Ludwig Augustinsson est lui aussi sur la touche. "Ludwig et Marco sont deux joueurs intelligents, leur absence fragilise la défense et met le reste de l'équipe, y compris Nathan De Cat, plus en difficulté".



"Avec un effectif au complet, Anderlecht peut battre n'importe qui à domicile, chose impossible auparavant. Mais les considérer comme des prétendants au titre serait prématuré, ils affichent trop de visages différents de match en match", conclut Hein Vanhaezebrouck.