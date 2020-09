Neymar prend position et tacle aussi le Barça

Comme Leo Messi, Neymar n'a visiblement pas apprécié la manière dont le Barça a poussé Luis Suarez vers la sortie.

Ce matin, la star argentine du Barça a publié un message sur Instagram pour saluer son coéquipier et ami uruguayen, transféré à l'Atlético Madrid après avoir été informé que le club ne comptait plus sur lui. Messi en a profité pour publiquement tacler la direction du Barça présidée par Josep Maria Bartomeu, avec qui il est en froid.

"Tu méritais de partir comme le joueur que tu es : un des plus importants de l'histoire du club, après avoir accompli des choses importantes collectivement comme individuellement. Et pas qu'ils te virent comme ils l'ont fait. Mais la vérité, c'est qu'à ce stade, plus rien ne me surprend", a ainsi publié La Pulga.

En réponse à ce post sur Instagram, Neymar a publié le petit commentaire suivant : "Incroyable comment ils font les choses". Une manière pour le Brésilien de pointer lui aussi du doigt le comportement des dirigeants du Barça, taxés de ne pas avoir respecté Luis Suarez en lui indiquant la porte de sortie.