Manchester remporte le match le plus fou de l'année, latte-trick pour Leandro Trossard

Manchester United a remporté dans les arrêts de jeu et à la suite d'un scénario de dingue sa première victoire de la saison dans une rencontre où Leandro Trossard a clairement manqué de chance.... à plusieurs reprises.

Après sa défaite lors de la rencontre inaugurale sur sa pelouse contre Crystal Palace, Manchester United voulait se relancer sur la pelouse de Brighton. Toute la Premier League le sait, ce n'est cependant pas l'endroit idéal pour retrouver la confiance.

La première mi-temps reflète bien cela. Brighton maitrise son sujet et par deux fois, Leandro Trossard touche du bois sur deux belle frappes, la chance semble lui tourner le dos mais ce n'est pas terminé. La nouvelle sensation Lemptey provoque un penalty que Maupay transforme d'une superbe Panenka, un but qui récompense la prestation des Seagulls. United est dans les cordes.

Mais le doute sera très vite levé avant la pause: un coup franc de Fernandes est remisé pour .... Dunk qui trompe son propre gardien (1-1). Après la pause, les hommes de Solskjaer semblent bien mieux dans la rencontre et vont prendre l'avantage grâce à un slalom géant de Marcus Rashford (2-1).

Brighton va pousser tant que faire se peut et le malchanceux du jour, notre ami Trossard, va à nouveau trouver la barre et son équipe va avoir un nombre incroyable de possibilités. Les arrêts de jeu les plus fous de la saison vont alors arriver. Tout d'abord, March égalise dans les dernières secondes (2-2). Nous sommes dans les arrêts de jeu des arrêts de jeu et ce même March sauve une tête de Maguire sur sa ligne et l'arbitre sifle la fin du match.

Mais en fait non: sur les ralentis, on peut voir que Maupey avait dévié le ballon de la main. L'arbitre siffle un penalty et Bruno Fernandes ne se loupe pas en offrant trois points inespérés pour Manchester United. Une fin de rencontre incroyable qui lance la saison des Red Devils.