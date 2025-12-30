Le choc entre Diables Rouges tourne en faveur de Léandro Trossard : Arsenal garde le cap en tête

Chafik Ouassal
| Commentaire
Le choc entre Diables Rouges tourne en faveur de Léandro Trossard : Arsenal garde le cap en tête
Photo: © photonews

La 19e journée de Premier League se clôturait ce soir avec le choc qui se jouait à l'Emirates Stadium où Arsenal accueillait Aston Villa, match à la saveur belge avec trois Diables Rouges au coup d'envoi.

Le leader de Premier League Arsenal accueillait la révélation de ces dernières semaines, Aston Villa (troisième à trois points du leader), avec trois Diables Rouges au coup d'envoi : Léandro Trossard, Amadou Onana et Youri Tielemans.

Gabriel (48e) ouvrait le score pour les Gunners avant que Zubimendi (53e) ne double la mise. Léandro Trossard participait à la fête en plantant le troisième but des Gunners (69e) bien servi par Timber. Gabriel Jesus (78e) enfonçait le clou pour fixer le score final.

Le but de Watkins dans les arrêts de jeu ne changeait rien, le choc a finalement tourné largement en faveur de Léandro Trossard et Arsenal qui ont sèchement stoppé les Villans dans leur progression eux qui restaient sur huit victoires de rang en championnat.

Manchester United tombe dans le piège

Dans le même temps, Manchester united accueillait Wolverhampton. Avec Senne Lammens au poste dans les cages des Red Devils, l'Ancien Anderlechtois Joshua Zirkzee ouvrait le score (27e). Mais la lanterne rouge parvenait à égaliser via Krejci (45e) et tenait bon pour conserver le nul et repartir d'Old Trafford avec un point.

