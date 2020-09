344 jours, série en cours: une belle mission pour Dejaegere

Brecht Dejaegere est parti à Toulouse et a une mission énorme: redonner confiance à une équipe morose depuis pratiquement un an.

Brecht Dejaegere a disputé deux rencontres avec Toulouse depuis son arrivée et l'ancien Gantois est toujours invaincu. Cela peut paraître bizarre de le dire, mais c'est presqu'un exploit. Toulouse, descendu en Ligue 2 au terme de la saison précédente, n'a en effet plus gagné la moindre rencontre depuis le 19 octobre 2019, cela veut dire qu'au moment du coup d'envoi ce samedi contre Auxerre, cela fera 344 jours sans la moindre victoire en match officiel pour les joueurs de la ville rose.

Pire: l'équipe n'avait plus enchainé deux resultats positifs depuis le mois d'août 2019, c'était il y a un an, il y a un siècle, une éternité. Dejaegere a donc tout à gagner à Toulouse puisque sa grinta et son envie pourraient faire du bien à l'équipe qui a pour ambition de redevenir une équipe qui gagne des matches, bien avant d'avoir envie de retrouver la Ligue 1.

A domicile contre Auxerre ce samedi les Toulousains ont envie de retrouver la victoire. Histoire de montrer que la ville Rose n'est pas qu'une terre de rugby.