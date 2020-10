Bruges et son groupe F: moins de stars chez les tsars

Le Club de Bruges sera donc dans le groupe F de la Ligue des Champions. Nous allons passer en revue les trois adversaires du champion et nous allons terminer avec le Zenit.

Le Zénith St-Petersbourgh est certainement le club russe qui a le plus de relations avec la Belgique. Nicolas Lombaerts et Axel Witsel ont porté le maillot du club, qui a affronté plusieurs fois le Standard et Anderlecht dans les compétitions européennes.

Depuis, le club a changé son fusil d'épaule: les stars mondiales comme Hulk c'est terminé. Place aux meilleurs joueurs russes et à quelques étrangers.

L'entraîneur

Ancien joueur de grand talent, Sergey Semak a joué toute sa carrière en Russie, à l'exception d'une pige au PSG entre 2005 et 2006. Sa carrière sur le banc début en équipe nationale où il occupe un poste d'adjoint. Il file ensuite à UFA avant de rejoindre le Zénith.

La phénomène

Le Brésilien Malcolm veut se refaire une santé après un passage fantômatique au FC Barcelone. L'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux apporte depuis son arrivée de la vitesse sur son flanc droit. Un but et une passe décisive depuis le début de la saison.

La tête connue

Dejan Lovren relance sa carrière en Russie après un passage fructueux à Liverpool. Il a quitté Anfield sur un titre de champion et apporte son expérience au Zénith.