Match à enjeu avec beaucoup de pression ? Mehdi Carcela est prêt : "J'aime ce genre de contexte"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège disputera l'un de ses matchs les plus importants de la saison 2020-2021 contre Fehervar. Les Rouches doivent impérativement l'emporter s'ils veulent rejoindre les poules de l'Europa League.

Le Standard de Liège a deux objectifs dans le viseur cette saison : faire partie du top 4 synonyme de playoffs 1 et disputer les poules de l'Europa League. Dès ce jeudi soir, ils peuvent déjà effectuer la moitié du travail. Le matricule 16 est perçu comme le favori. "Nous évoluons chez nous mais nos supporters ne sont pas là. C'est difficile de jouer sans les nôtres mais nous avons déjà disputé plusieurs rencontres à huis-clos donc ça ira. Je sens que l'équipe est très motivée mais je ne veux pas dire que nous sommes favoris car nous respectons notre adversaire", a confié d'emblée Mehdi Carcela en conférence de presse. "Mais nous sommes motivés à l'idée de gagner et de rejoindre les poules. Je suis confiant mais ce sera un match compliqué car nous allons affronter une très bonne équipe", a souligné le milieu offensif.

Le magicien de Sclessin est conscient de l'importance de cette rencontre. "Un match couperet au final car il n'y a pas match retour. Mais j'aime ce genre de contexte car il y a beaucoup de pression", a précisé le N°10 des Rouches qui était encore il y a peu sur le banc. "Je vis au jour le jour et cela fait dix ans que je suis là. Le football, ça va et ça vient. Les encouragements des supporters me font plaisir mais je dois prouver cela sur le terrain maintenant. Je monte tout doucement en puissance et je sens que mon jeu revient, il me manque un but ou un assist pour lancer la saison. Une belle semaine pour être décisif mais le plus important est de se qualifier et de passer", a conclu Mehdi Carcela.