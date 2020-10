Tielemans sur la victoire à Manchester : "Nous étions juste meilleurs que City"

Leicester a été donner une leçon de football à Manchester City sur son propre terrain et la belle prestation de Youri Tielemans dans l'entrejeu n'y était pas étrangère. Le médian a répondu à Rodri, qui estimait que les Foxes avaient eu "de la chance".

"Ce n'était pas de la chance du tout", affirme Youri Tielemans dans un entretien accordé au Telegraph. "Oui, nous avons joué en partie derrière le ballon car ils créent le jeu depuis l'arrière. C'est ce qu'il faut faire contre une équipe comme City. C'est un compliment : nous connaissons leur jeu et avons dû nous y adapter", continue le Diable Rouge.

"Nous avons dû gérer leur style en faisant quelque chose de différent : les laisser jouer et partir en contre. Nous obtenons trois penaltys mais je ne pense pas que c'est pour ça que nous gagnons", estime Tielemans. "Nous étions juste meilleurs et plus intelligents que Manchester City dimanche passé. C'était une excellente performance et tout le monde, à titre individuel, a été très bon. Oui, je crois que c'était l'une de mes meilleures rencontres".