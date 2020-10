🎥 Tottenham étrille Manchester United à Old Trafford

Sacrée humiliation pour les Red Devils qui ont difficile en ce début de saison. Toby Alderweireld est resté sur le banc durant toute la rencontre.

Tottenham a littéralement mangé Manchester United cet après-midi après sa grosse victoire 1-6 à Old Trafford. Les hommes de Jose Mourinho n'ont laissé aucune chance à Manchester United.

Pourtant, tout avait bien débuté pour les Red Devils puisque Bruno Fernandes a ouvert le score sur penalty dès la 2e minute de jeu. Mais les Spurs ont réagi rapidement, d'abord grâce à l'égalisation de Ndombele à la 4e minute puis grâce à Son qui a permis à son équipe de prendre l'avantage seulement après sept minutes de jeu.

Un des tournants de la rencontre fut probablement la carte rouge de Martial à la 28e minute de jeu suite à une gifle sur son adversaire. Deux minutes plus tard, Kane faisait 1-3 avant que Son n'inscrive un doublé à la 37e pour porter le score à 1-4.

En deuxième mi-temps, les Spurs affichaient toujours la même motivation et inscrivaient le cinquième but grâce à Aurier, à la finition d'une très belle phase de jeu. A la 79e minute, Kane inscrivait le sixième et dernier but des Spurs.

Grâce à cette très belle victoire, Tottenham remonte provisoirement à la 5ème place avec sept points.