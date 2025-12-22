C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk

C'est un scénario qu'on aurait eu bien du mal à écrire à l'avance : Nicky Hayen va bel et bien devenir l'entraîneur du KRC Genk... et affrontera le Club de Bruges pour son premier match sur le banc.

Les dieux du football manient décidément bien l'ironie. Quelques jours après qu'Ivan Leko ait retrouvé La Gantoise pour son deuxième match sur le banc du Club de Bruges, c'est désormais... Nicky Hayen qui va affronter les Blauw & Zwart.

En effet, ce lundi soir, le KRC Genk a annoncé la nouvelle : Nicky Hayen remplace Thorsten Fink, une semaine après le licenciement de l'Allemand et deux semaines après avoir pris la porte lui-même au Jan Breydel.

Nicky Hayen affrontera Bruges pour sa première

Dès le début, Hayen était la piste n°1 du Racing Genk, qui avait également comme solutions de repli Carl Hoefkens ou encore Timmy Simons. Mais les discussions ont été rapides et sans heurts entre les deux parties. Nicky Hayen retrouve donc immédiatement un banc.

Son licenciement brusque après quelques résultats un peu décevants avait choqué tout le monde, jusqu'à Rudi Garcia, qui a ouvertement critiqué la décision du Club de Bruges (et s'est au passage attiré les foudres de la fédération, de manière un peu étrange).



Lire aussi… Un chouette moment : voici pourquoi Hans Vanaken n'oubliera certainement jamais cette Bataille des Flandres›

Hayen aura immédiatement l'opportunité de prendre sa revanche ce vendredi, lors de la réception du FC Bruges à la Cegeka Arena. Ses retrouvailles avec les joueurs brugeois promettent d'être plus chaleureuses que celles de Leko avec les Buffalos ce week-end.