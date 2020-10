🎥 Thibaut Courtois désigne son meilleur arrêt

Courtois compte déjà énormément d'arrêts dans sa carrière. Il y en a pourtant un qui lui est plus spécial que les autres. C'est ce qu'a désigné le Belge sur les réseaux sociaux, lors d'échanges en réponse à plusieurs questions de ses fans.

L'ancien portier de Chelsea a désigné son arrêt face au Brésil lors de la Coupe du monde 2018, lorsqu'il a sorti une frappe enroulée de Neymar qui filait sous la barre. L'arrêt décisif avait été réalisé dans les arrêts de jeu de la rencontre.

Courtois a également évoqué ses débuts en tant que gardien : "Je suis devenu gardien à onze ans et à partir de là, mon objectif était de devenir pro. Cependant, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour je jouerais pour le meilleur club du monde. C'est un rêve devenu réalité", ou encore son meilleur moment à Chelsea : "Le fait d'avoir remporté deux fois la Premier League."

This Courtois save against Neymar in the World Cup was insane pic.twitter.com/VUsUyrJO2R