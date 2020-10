Le Président de Renaud Emond craque: "Je suis toujours le con qui paie et le con qui vire"

Le Président de Nantes a pris la parole ce vendredi et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne mâche pas ses mots !

Du Waldemar Kita dans le texte. Le président nantais a accordé un très long entretien au journal L’Equipe ce vendredi. Au fil de la discussion, celui qui est à la tête du FC Nantes depuis 2007 adresse quelques petits tacles à propos des arbitres qui donnent trop de cartons à son équipe, ou de son équipe qui est trop gentils.

Mais Waldemar Kita est aussi revenu sur la guerre interne de son club: l'entraîneur principal (Christian Gourcuff) et le centre de formation ne sont plus sur la même longueur d'onde et tout cela est sorti dans la presse. Celui qui a été pointé du doigt, c'est Kita et ce dernier en a marre.

"Depuis que je suis à Nantes, je n’ai jamais vu un entraîneur des pros s’entendre avec le centre. Et vous savez que certains éducateurs de Nantes m’ont demandé Gourcuff, ce sont eux qui étaient demandeurs ! Comme ils ont souhaité d’autres entraîneurs que j’ai amenés et avec qui ils ont eu des problèmes. C’est facile de tout me mettre sur le dos, de dire : Ça ne va plus, Kita vire encore son entraîneur ! Je suis toujours le con qui paie et le con qui vire."