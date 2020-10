Les Anglais sans leur buteur contre les Diables Rouges?

Southgate pourrait très bien devoir faire sans son attaquant phare pour le choc de ce dimanche.

C’est une mauvaise nouvelle qui se profile pour Gareth Southgate et l’Angleterre. Le coach des Three Lions pourrait devoir se passer des services de son serial buteur, Harry Kane, en proie à des douleurs musculaires. De mauvais augure au moment d’affronter les Diables Rouges ce dimanche, dans le choc du groupe 2 de la Ligue des nations (18h).

Même s’il n’a plus marqué sous ses couleurs nationales depuis près d’un an, lors d’un match de qualification pour l’Euro 2020 face au Kosovo (victoire 4-0 des Anglais le 17 novembre 2019), Kane n’en reste pas moins un pion essentiel du système offensif des Three Lions.

Aucune information officielle n’a pour le moment filtré, mais comme l’indique le Dailymail, l’avant-centre de Tottenham va rester avec la sélection et voir s’il peut être rétabli pour le match de mercredi face au Danemark. Contre la Belgique, Gareth Southgate pourrait titulariser Dominic Calvert-Lewin qui avait ouvert son compteur personnel sous le maillot anglais ce jeudi en amical, face au pays de Galles (3-0).