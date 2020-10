Les Espoirs frustrés et tenus en échec en Moldavie malgré le retour des A

Il ne fallait pas crier victoire trop tôt : alors que trois points en Moldavie auraient presque scellé la qualification, les U21 se sont pris les pieds dans le tapis et inclinés.

Les chiffres du match donnent le tournis : plus d'une vingtaine de tirs pour les Belges, à peine 2 pour les Moldaves. Pourtant, c'est bien la Moldavie qui l'aura emporté en profitant d'une inefficacité frappante de nos U21 durant toute la rencontre. Et ce malgré le retour des Diables Rouges du groupe : Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw et Alexis Saelemaekers sont tous trois titulaires et ce dernier amène souvent le danger sur son flanc droit, sans jamais trouver un Antoine Colassin en grande difficulté devant.

Stériles, malgré les arabesques d'un Mike Trésor en jambes, les Diables finissent par concéder le corner fatal et une erreur d'Orel Mangala, qui offre le 1-0 à Denis Furtuna (1-0). Juste avant, Arnaud Bodart avait déjà dû sortir le grand jeu suite une perte de balle. Mérité ? Peut-être pas, mais les Espoirs manquent clairement de jus.

Trois changements dès la pause

Jacky Mathijssen le voit bien et décide de faire ... trois changements à la pause : Loïs Openda monte pour Colassin, de manière logique, mais les sorties de Vanheusden et Saelemaekers surprennent. Qu'à cela ne tienne : la seconde période se limite à un siège du but moldave, avec même un Wout Faes souvent en position de centre. Albert Sambi Lokonga joue les régisseurs, mais ses passes ne parviennent pas assez souvent à percer la défense.

Le portier moldave sera cependant décisif à plusieurs reprises : sur une frappe d'Openda, très mobile dès son entrée ... et, surtout, sur un penalty tardif obtenu par Sambi Lokonga et très mal botté par le même Openda. Comme un symbole du match des Espoirs, jamais en position de conclure, et d'une inefficacité criante face à un adversaire nettement plus faible, mais vainqueur. Jacky Mathijssen le disait : manquer la qualification serait incompréhensible. Attention à ne pas "faire une Alaphilippe" et lever les bras trop loin de la ligne d'arrivée ...