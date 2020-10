Le PSG décimé par les blessures et le coronavirus

Le Paris Saint-Germain n'est pas verni : Thomas Tuchel va devoir faire avec de nombreuses absences pour le déplacement de ce vendredi à Nîmes.

Thomas Tuchel résume cela comme "un peu de malchance" et il pourrait difficilement mieux le résumer - et avec un plus bel euphémisme. Avant le déplacement à Nîmes, le PSG est privé de Marco Verratti, Julian Draxler, Mauro Icardi (blessés), Ander Herrera (testé positif au coronavirus), Danilo Pereira (en contact avec Cristiano Ronaldo en sélection), Colin Dagba (en contact avec Maxime Caqueret en Espoirs) et les suspendus Di Maria, Kurzawa et Marquinhos.

Reste à voir lesquels de ces absents seront de retour pour la réception de Manchester United en Ligue des Champions. Mauro Icardi, touché à l'entraînement, ne devrait pas être rétabli. Marco Verratti pourrait l'être.