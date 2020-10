Jonathan David dans le dur à Lille: "Il a peut-être sous-estimé le niveau de la Ligue 1

Transféré à Lille pour un montant record cet été, Jonathan David n'a pas encore montré en France, les qualités qui avaient fait de lui l'un des meilleurs joueurs de Pro League au cours de ses années gantoises.

Le LOSC est en tête de la Ligue 1 après sa démonstration dans le duel du Nord contre Lens (3-0), dimanche soir. Mais Jonathan David n'a pas encore trouvé le chemin du but avec les Lillois. "On lui fait confiance", insiste pourtant son coach, Christophe Galtier, cité par Goal.

Mais l'entraîneur du LOSC ne cache pas qu'on en attend un peu plus du Canadien dans le Nord. "Il y a des joueurs qui s'intègrent rapidement, comme Victor Osimhen l'an dernier. Mais pour lui c'est plus difficile. Un buteur qui ne marque pas peut parfois basculer dans le doute. il doit aller chercher autre chose au plus profond de lui-même, il a peut-être sous-estimé le niveau de la Ligue 1..."