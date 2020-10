Le remplaçant désigné de Dieumerci Mbokani à Ludogorets?

Problème de taille pour Ivan Leko qui n'a pas d'attaquant pur à sa disposition pour le déplacement à Ludogorets.

Exclu en barrages la saison dernière contre l'AZ, Dieumerci Mbokani sera suspendu ce soir et n'a pas fait le voyage en Bulgarie. Pas plus que le jeune Bruny Nsimba, qui était l'option numéro 1 d'Ivan Leko pour le remplacer à la pointe de l'attaque anversoise et qui est blessé.

Ivan Leko va donc devoir s'adapter. Et ça pourrait profiter au nouveau venu, Nana Ampomah. "Il a l'expérience pour lui", estime le coach de l'Antwerp pour Het Nieuwsblad. "Mais je pense que Nana Ampomah est un ailier et pas un numéro 9."