Zidane a fait taire les critiques : "Nous avons fait le match parfait"

L'entraîneur des Merengues a été fortement critiqué après les défaites de son équipe contre le promu Cadix et contre le Shakthar en Ligue des Champions. Mais cette victoire dans le Clasico a fait taire tout le monde.

Le Real Madrid a joué avec la manière et s'est imposé lors du Clasico face au FC Barcelone 1-3. Les hommes de Zidane ont montré qu'ils étaient toujours derrière lui. Le Français jubilait en conférence de presse.

"Nous avons effectué le match parfait. Maintenant, nous devons nous reposer et profiter. Je suis heureux pour les joueurs, ce sont eux qui se battent et quand on voit cette réaction, cela montre que l'équipe a du caractère. Je suis fier de mes joueurs, c'est une victoire d'équipe", a déclaré Zidane en conférence de presse.

Les Madrilènes vont devoir se reconcentrer car dès mardi, la Ligue des Champions revient avec une rencontre contre Mönchengladbach.