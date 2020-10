Antoine Colassin buteur décisif avec les U21 du Sporting

Privé de temps de jeu en A, le Diablotin s'est rendu utile avec les U21.

Si plusieurs rencontres étaient logiquement reportées ce lundi, les U21 du Sporting d'Anderlecht ont pu jouer. Ils se déplaçaient à OHL, avec quelques joueurs du noyau A dans le groupe: Bubacarr Sanneh et Antoine Colassin étaient tous les deux titulaires.

Et Antoine Colassin en a profité pour soigner sa confiance puisqu'il a inscrit le seul but du match en tout début de seconde période. Quatrième victoire en six rencontres pour les jeunes Mauves qui sont toujours invaincus cette saison et affichent un bon bilan de 14 points sur 18.