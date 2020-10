Un record de plus au compteur d'Erling Haaland

L'inévitable buteur du Borussia Dortmund fait encore grimper son compteur en C1.

Personne n'arrête Erling Haaland. Alors que Jadon Sancho avait ouvert le score, sur un penalty provoqué par Thorgan Hazard, c'est le Norvégien qui a conforté la victoire du Borussia Dortmund contre le Zenit, mercredi soir.

Le huitième but de la saison du jeune attaquant du Borussia, mais aussi le 12e but de sa carrière en Ligue des Champions. L'an dernier, Erling Haaland découvrait la C1, un peu plus de douze mois plus tard, il affiche un bilan de 12 buts en 10 matchs sur la plus grande scène européenne.

Aucun buteur n'a été aussi précoce en Ligue des Champions. Simone Inzaghi, Harry Kane et Sadio Mané sont les trois attaquants qui s'en approchent le plus: ils avaient inscrit neuf buts lors de leurs dix premiers matchs de C1. Ça situe la performance du phénomène norvégien de Dortmund.