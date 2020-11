Aucune recrue au Real Madrid cet hiver ?

Le club merengue avait été muet lors du dernier mercato estival.

Le Real Madrid ne bougera pas non plus en janvier, d'après Marca. En effet, la Casa Blanca a durement été touchée par la crise du coronavirus, et a décidé de faire confiance à Zinedine Zidane pour aller jusqu'au bout de la saison avec l'effectif actuel.

Même si les dirigeants ont réussi à économiser 65 millions d'euros avec la baisse des salaires négociée avec les joueurs, ils prévoient de frapper fort l'été prochain avec le recrutement de Kylian Mbappé ou encore Erling Braut Håland.