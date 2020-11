Philippe Clement est furieux: "Maintenant, mes joueurs ont un problème avec moi"

Après les deux points perdus par le Club de Bruges sur sa pelouse contre le KV Malines, Philippe Clement était tout simplement furieux. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne mâche pas ses mots.

Philippe Clement n'était pas heureux, et lorsqu'il a commencé sa conférence de presse ce samedi, quelques minutes après le nul concédé contre Malines, l'entraîneur des champions en titre a bien essayé de se contenir. "Je vais essayer de trouver les mots justes", a-t-il dit pour commencer.

"Je ne sais pas expliquer ce qu'il s'est passé. C'est une honte. On ne sait pas gagner des points avec une telle mentalité. Je travaille avec ces joueurs depuis plus d'un an, et je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qu'il s'est passé".

Les mots sont durs, mais la suite des déclarations de l'entraîneur des Gazelles est du même acabit: "Les joueurs ont de la chance, car il n'y avait pas de supporters dans le stade, sinon ils auraient eu des problèmes avec eux. La mauvaise nouvelle, c'est que maintenant ils ont un problème avec moi".

"Ils savent que beaucoup de supporters regardent les matches à la TV. Ils donnent tout pour le club et ils méritent que les joueurs mouillent leur maillot, mais ils n'ont rien vu de tout cela. Je ne suis pas seulement déçu, je suis furieux. Dans le vestiaire, il y avait des déclarations du genre "on va le faire", mais je n'ai rien vu de tout cela sur le terrain. La deuxième période a été en dessous de notre niveau, en dessous de tout. C'est quelque chose qui ne doit plus jamais se reproduire".