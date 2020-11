La belle victoire du Bayern entachée par la vilaine blessure d'un cadre

Une blessure qui gâche un peu la victoire du champion dans 'Der Klassiker'.

Samedi soir, le Bayern a remporté 'Der Klassiker' contre le Borussia Dortmund (2-3), au Signal-Iduna Park. Mais le champion en titre a perdu Joshua Kimmich, blessé au genou en première période.

"Le match a été très bon. Il y a eu beaucoup de qualité sur le terrain, c'était difficile pour les deux équipes de défendre et il y a eu de bonnes occasions des deux côtés. Mais nous avons été un peu plus efficaces et méritons de gagner", expliquait Hans Flick après la rencontre.

Une victoire entachée d'une vilaine blessure de Kimmich : "Ne spéculons pas trop, et attendons de voir ce qui ressortira des examens médicaux", confiait ensuite l'entraineur des Bavarois.

En effet, suite à un contact avec Erling Haaland vers la 37e minute de jeu, Joshua Kimmich est resté au sol avant de quitter la pelouse en larmes, aidé par deux membres du staff médical. Des larmes qui ne laissaient rien présager de bon...

"C'est un joueur clé pour nous dans sa position. Ce ne sera pas facile de le remplacer s'il devait être absent longtemps", ponctuait Flick.