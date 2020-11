Serie A : Lukaku entre en jeu, Mkhitaryan sort le coup du chapeau

Auteur d'un triplé, Henrikh Mkhitaryan a marqué la septième journée de Serie A de son empreinte. De son côté, l'Inter Milan de Lukaku n'a pu faire mieux qu'un nul face à Bergame.

Après le match nul de la Juventus, tenue en échec sur la pelouse de la Lazio, trois rencontres se sont déroulés en simultanée cet après-midi en Italie. Le match le plus attendu était sans aucun doute celui entre l'Atalanta Bergame et l'Inter Milan de Romelu Lukaku et Radja Nainggolan. Retour sur les résultats du jour en Serie A.

Atalanta Bergame - Inter Milan

Une rencontre équilibrée entre les deux formations qui a logiquement débouché sur un score nul. Mirantchouk (79ème) a répondu à Lautaro Martinez qui avait ouvert le score en seconde période (58ème). Incertain avant le rassemblement des Diables Rouges pour une blessure aux adducteurs, Romelu Lukaku est finalement entré en jeu en fin de match (74ème minute). Score final : 1-1. Au classement, les deux équipes restent proches. L'Atalanta est cinquième avec 13 points et l'Inter sixième avec une unité de retard.

Genoa - AS Roma

Cette rencontre aura pratiquement été celle d'un homme. En effet, l'international arménien, Henrikh Mkhitaryan a inscrit un triplé pour permettre à la Louve de l'emporter sur le terrain de Gênes. Du côté des locaux, l'ancien joueur d'Anderlecht Marco Pjaca s'est distingué en marquant un but. Score final : 1-3.

Torino - Crotone

Pas de buts cet après-midi entre les deux formations qui se sont quittées sur un score nul et vierge. Score final : 0-0.