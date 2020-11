Serie A : Felipe Caicedo bouleverse les plans de la Juventus

Alors que la Juventus Turin semblait se diriger vers une victoire contre la Lazio, Felipe Caicedo est venu contrarier les plans de la Vieille Dame en toute fin de rencontre.

La septième journée de Serie A s'est poursuivie ce dimanche après-midi avec un choc opposant la Lazio Rome et la Juventus Turin, deux formations qui ont longtemps été à la lutte pour le Scudetto la saison dernière. Finalement, c'est bien le champion en titre qui est sorti vainqueur du duel.

C'est la Vieille Dame qui a ouvert le score en début de rencontre avec un but signé Cristiano Ronaldo au quart d'heure de jeu. L'international portugais reste sur une dynamique impressionnante avec 6 buts inscrits et 1 assist délivré sur ses quatre derniers matchs de championnat.

La Juventus tombe en fin de match

On a longtemps cru que ce seul et unique but suffirait aux Bianconeri pour l'emporter face à leurs adversaires du jour. Privé de son arme offensive numéro 1, à savoir Ciro Immobile, le club de la capitale italienne ne parvenait pas à trouver la faille. Mais finalement, c'est Felipe Caicedo qui est venu arracher le point du nul à la toute fin du temps réglementaire (90ème+5). Score final : 1-1.

Au classement, la Juventus Turin peut se mordre les doigts d'avoir laissé filer la victoire. Avec seulement un point récolté, elle reste troisième, avec trois points de retard sur l'AC Milan, leader, qui jouera face au Hellas Verone ce soir (20h45). De leur côté, après avoir surpris les observateurs la saison dernière, les Biancocelesti réalisent un début de saison décevant avec une triste neuvième place.