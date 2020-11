Longue absence pour Joshua Kimmich

La victoire du Bayern Munich avait été un peu gâchée par la blessure de Joshua Kimmich lors du Klassieker. L'absence du joueur devrait se compter en mois.

Le Bayern Munich a annoncé sur son site officiel que Joshua Kimmich (25 ans) serait opéré au ménisque après sa sortie sur blessure ce samedi, à la 36e minute de Dortmund-Bayern. L'international allemand ne devrait pas revenir avant le mois de janvier : deux mois d'absence au moins et plus d'apparition en 2020 pour Kimmich, qui manquera donc (au moins) 6 matchs de Bundesliga et la fin de la phase de poules en Ligue des Champions.

C'est également un forfait regrettable pour l'Allemagne, qui dispute deux matchs très importants en Ligue des Nations face à l'Ukraine et l'Espagne les 14 et 17 novembre prochains. La Mannschaft compte 6 points, autant que l'Ukraine et un de moins que l'Espagne.