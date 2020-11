Le héros des Gones avait prédit son doublé

Lyon et Saint-Etienne se sont affrontés dans le derby ce dimanche soir, et au terme d'une superbe rencontre ce sont les Lyonnais qui se sont imposés.

Mené à la pause, l'Olympique Lyonnais a fini par dominer l'AS Saint-Etienne dimanche soir (2-1), au Groupama Stadium, à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1.

Le club rhodanien doit une fière chandelle à Tino Kadewere. Laissé sur le banc au coup d'envoi, Rudi Garcia ayant préféré titulariser Moussa Dembélé aux côtés de Memphis Depay et Karl Toko-Ekambi, l'attaquant zimbabwéen de 24 ans est entré en jeu et s'est offert un doublé, pour porter son total à trois réalisations en neuf matches de championnat cette saison. Présent en conférence de presse après la rencontre, l'ancien avant-centre du Havre n'a pas masqué sa joie de porter le maillot des Gones. "Je crois beaucoup en Dieu. J'avais la foi en moi et je savais que cela allait arriver. J'ai aussi fait un rêve, dans le passé, que je jouais pour Lyon. Je l'ai déjà dit quand j'ai signé et cela est arrivé. Peut-être qu'il va falloir que je fasse tout le temps des rêves avant les matches pour qu'ils se réalisent."

Mieux encore, l'attaquant avait déclaré avant le match: "J'ai rêvé que mettais un doublé et que Lyon remportait le derby". Voilà qui est fait.