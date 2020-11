Pep Guardiola s'en prend aux responsables de la Premier League

Manchester City et Liverpool se sont quittés sur un nul ce dimanche et si Klopp a manifesté son mécontentement à propos des horaires, Guardiola s'est lui emporté à propos d'un autre sujet.

Le technicien espagnol a regretté l'absence des cinq changements au sein du championnat d'Angleterre, en pleine épidémie du coronavirus et pour faire face à la surchage du calendrier. "Je ne sais pas comment ils ne peuvent pas comprendre que ce qui se passe est totalement différent partout dans le monde avec cette saison et la fin de la saison dernière. Il y avait trois changements dans tous les championnats du monde, mais l'ensemble de tous ces championnats, à part le nôtre car ils aiment sans doute faire les choses différemment, a accepté de faire cinq changements dans un même match pour protéger le football, la santé des joueurs et leur intégrité physique pour pouvoir enchaîner des matches tous les trois jours."

Mais il n'en a pas terminé avec les hautes instances: "Ils ont compris que cette situation est inhabituelle. C'est pour cela que je suis surpris et que je comprends pas... Comme je suis devant les micros et que les gens me posent des questions à ce sujet, je fais part de mon opinion. Il n'est pas question d'avoir un avantage, c'est simplement pour protéger la santé des joueurs. Aujourd'hui, un latéral droit de l'équipe d'Angleterre s'est blessé (Alexander-Arnold). Demain, ce sera un autre joueur."