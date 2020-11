"N'aie pas honte de m'écrire" : le magnifique geste d'un joueur français pendant cette période de crise

Bryan Soumaré a posté un message sur les réseaux sociaux et souhaite aider les personnes en difficulté pendant cette crise sanitaire.

Après avoir posté un message sur Twitter, Bryan Soumaré a suscité une énorme vague de respect. Le joueur de Sochaux a invité les personnes dans le besoin à le contacter en privé afin qu'il les aide durant cette crise du coronavirus qui a un impact financier sur beaucoup de foyers.

"Si dans la situation où nous vivons tu ne peux pas travailler et que tu n'as pas à manger, n'hésite pas et n'aie pas honte de m'écrire en privé. Pâtes, riz, oeufs, lait ou quelque chose comme ça je peux t'offrir... Ne va pas au lit et encore moins avec tes enfants, sans manger", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.