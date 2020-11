Créateur de club et sauveur de la nation

C'était inespéré pour lui mais il l'a fait: Goran Pandev a emmené son pays dans un grand tournoi. L'aboutissement d'une carrière incroyable pour le vétéran de la Genoa.

Le 12 novembre restera à jamais gravé comme moment historique dans l'histoire du football macédonien. En battant la Géorgie via les barrages de l'Euro, la Macédoine du Nord s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour un grand tournoi. Une victoire 1-0 aura été suffisante... et qui d'autre que Goran Pandev pouvait marquer ce but.

Goran Pandev, c'est un dinosaure. Il a débarqué de son club formateur de Belasica en 2001, pour rejoindre les équipes de jeunes de l'Inter. Encore un peu tendre pour évoluer en équipe fanion, il est prêté deux fois, en Italie toujours, à Spezia et à Ancône. Cependant, l'Inter ne croit pas en lui et le vend à la Lazio. Son talent va alors éclater au grand jour. 64 buts en 191 rencontres font de lui l'un des attaquants les plus prolifiques de la Serie A. Il remporte une coupe d' Italie avec le club de Rome.

La suite sera plus compliquée pour lui. Il retourne à l'Inter, où il ne s'impose pas même si il y forge son palmarès: champion d'Italie, vainqueur de la coupe mais surtout vainqueur de la Ligue des Champions sous la houlette de Mourinho.

Il va encore changer de club, tout en restant en Serie A, direction le Napoli. Une coupe d'Italie plus tard, il tente sa chance au Galatasaray avant de revenir dans La Botte au Genoa.

Mais en plus d'être joueur, Pandev a (en 2010) créé son propre club: l'Akademija Pandev. Le club est en Division 1 et tente de se faire un nom en Macédoine du Nord. L'Euro 2021 sera un aboutissement pour Pandev, qui a toujours tout donné pour son pays.