Liverpool pleure sa légende Ray Clemence

L'Angleterre vient de perdre l'un des meilleurs gardiens de son histoire. L'ancien gardien de Liverpool et de Tottenham Ray Clemence est décédé à l'âge de 72 ans.

Clemence possède un immense palmarès avec Liverpool. Le gardien de but, qui a évolué entre 1967 et 1981 avec les Reds, a notamment remporté trois Ligues des Champions (dont une contre le Club de Bruges), ainsi que cinq fois le titre en Premier League. Il a aussi effectué un passage de 1981 à 1988 chez les Spurs où il a remporté une Coupe UEFA en 1984 contre Anderlecht.

Il compte également 61 sélections avec les Three Lions. Clemence aura marqué l'histoire du football anglais.

We’re deeply saddened by the passing of one of the greatest-ever goalkeepers, Ray Clemence.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ray’s family and many friends.



Rest in peace, Ray Clemence 1948-2020.