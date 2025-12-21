Ça chauffe à Zulte Waregem : la réaction sèche de Vandenbroeck sur le cas Vossen

Battu 2-0 sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, Zulte Waregem rentre bredouille de son déplacement. Jelle Vossen a passé toute la rencontre sur le banc.

L'Union Saint-Gilloise a pris les devants en première période grâce à l'ouverture du score de Promise David. Le break est tombé à un quart d'heure du terme via Anan Khalaili, fixant le score final à 2-0.

Malgré un retard d'un but pendant une grande partie de la rencontre, Jelle Vossen est resté cloué sur le banc. Son flair devant le but aurait pu changer la donne pour Zulte Waregem.

Vandenbroeck ne veut pas commenter

L’entraîneur Sven Vandenbroeck n’a pas voulu s’étendre sur ce sujet après la rencontre, au micro du diffuseur DAZN. À la question "Pas de commentaire ?", il a répondu : "Non", rapporte Sporza. Cette saison, Vossen a figuré 18 fois dans la sélection de Vandenbroeck. Il a débuté deux matchs et est monté au jeu huit fois, inscrivant deux buts.

En revanche, Vandenbroeck a été un peu plus bavard sur la prestation de son équipe. "Je suis très satisfait de la performance. Nous avons joué le football que nous voulions, l’engagement était là et notre pressing défensif était bon."

Lire aussi… L'Union a retrouvé l'arme qui pourrait la sortir de bien des situations : "Ça doit redevenir notre force"›

Mais ça n’a pas rapporté de points. "Le résultat reste ce qui compte le plus, et nous ne l’avons pas", reconnaît Vandenbroeck. "Nous sommes tombés sur une équipe très mature, capable de garder son avantage, alors que nous aurions dû mener à la pause."