Proche du Barça, il pourrait remplacer une légende du Real Madrid

La vie d'un footballeur est faite de choix et il est clair que dans le cadre des rivalités comme le Barça et le Real, c'est toujours délicat.

Au Real Madrid, une question est sur toutes les lèvres: est-ce que Sergio Ramos va prolonger chez les Merengues. Dans le doute, la direction de la Maison Blanche chercherait d'autres options.

L'une de ces options mènerait à Eric Garcia selon The Sun. Le dépenseur de Manchester City a pourtant été très proche de signer au FC Barcelone cet été, mais les négociations entre les trois parties n'ont jamais abouties.

Du coup, le Real pourrait entrer dans la dance en janvier pour le faire signer gratuitement et lui donner les clés de la défense aux côtés de Raphaël Varane. Formé en Catalogne, Eric Garcia ira-t-il chez l'ennemi de toujours? On peut tout de même en douter mais en football tout est possible on le sait.