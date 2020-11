Quand Cesc Fabregas s'enflamme pour une recrue estivale de Chelsea

Recruté pour 40 millions d'euros et blessé en début de saison, le joueur âgé de 27 ans reste sur des derniers matchs très aboutis avec les Blues.

L’ancien joueur de Chelsea Cesc Fabregas, estime que Hakim Ziyech est en mesure de donner une nouvelle dimension au club londonien. "C’est un très bon joueur. Il a cette vision dont vous avez besoin dans une équipe de premier plan comme Chelsea, qui veut gagner et être championne. On pouvait voir qu’ils manquaient d’idées la saison dernière et peut-être au début de cette saison, mais avec Ziyech, on voit qu’il a cette dernière passe. Ce n’est pas seulement qu’il la sent bien, c’est qu’il l’a fait bien, au bon moment", a lâché le Monégasque auprès du site 90min.

"Je pense que Ziyech fait partie de ces joueurs qui n’ont pas besoin d’être guidés. Il fait bouger les choses, des choses auxquelles les défenseurs ne s’attendent pas. Et c’est pour ça que Chelsea pourrait être si puissant cette année", a conclu l'Espagnol.