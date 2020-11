Oleksandr Zinchenko (Manchester City) menacé de mort

Samedi soir, l'Allemagne avait pris la mesure de l'Ukraine (3-1).

Oleksandr Zinchenko a fait savoir qu'il avait reçu des menaces de mort après la défaite de l'Ukraine contre l'Allemagne (3-1) car c'est lui qui avait perdu le ballon et ainsi provoqué la contre-attaque allemande pour l'égalisation de Leroy Sané.

"Après avoir lu toutes les crasses écrites sur moi et ma famille après le match contre l'Allemagne, j'ai une fois de plus compris comment les personnes souhaitaient nous encourager. Heureusement ou malheureusement, la demande est devenue si importante qu'il n'est plus autorisé de faire une erreur dans la moitié de terrain adverse", a écrit Zinchenko sur Instagram. "Pour avoir perdu le ballon, je vais le répéter, des gens souhaitent votre mort et celle de votre famille. Je me tourne vers les supporters les plus intelligents, ils ne sont malheureusement plus nombreux. La finale nous attend, soyez avec l'équipe", a conclu le joueur de Manchester City.