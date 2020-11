🎥 Le joli but de Nemanja Radonjic avec la Serbie

La Serbie a vĂ©cu un petit miracle en Ă©crasant la Russie et en allant ainsi chercher son maintien en Ligue B. Nemanja Radonjic a participĂ© Ă la fĂȘte.

L'ailier de l'Olympique de Marseille s'est offert un petit festival pour faire 4-0 à la 81e minute, un but qui permettait à la Serbie de prendre encore un peu d'avance et donc de se placer confortablement à l'avant-dernière place de sa poule, tandis que la Turquie (battue en Hongrie) était dernière et en position de relégable.