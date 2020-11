Le nouveau prodige allemand va-t-il affronter le Club de Bruges ?

Né à Yaoundé au Cameroun et débarqué au Borussia Dortmund à l'âge de 12 ans en provenance de Sankt Pauli, il n'en finit plus d'affoler les compteurs face à des équipes où les joueurs ont souvent 3 ou 4 ans de plus que lui.

Youssoufa Moukoko est déjà bien connu malgré ses 15 ans. Dès son arrivée au Borussia Dortmund, à l'âge de 12 ans, l'attaquant a intègré l’équipe U17 et marqué 90 buts en 56 matchs. Il fera ensuite ses premières apparitions en équipe d’Allemagne chez les U16 à 12 ans 9 mois 22 jours et battra un nouveau record de précocité. À l'âge de 14 ans, il passera ensuite chez les U19 et plantera 44 buts en 30 rencontres. En Youth League, la Ligue des Champions des jeunes, il deviendra le plus jeune buteur de l’histoire de la compétition en octobre 2019 à 14 ans, 10 mois et 29 jours, et inscrira même un triplé contre le Slavia Prague. Déjà brillant en Allemagne, il régale aussi en Youth League, la Ligue des Champions des jeunes. Bien que trop jeune pour être aligné en compétition, Moukoko ronge son frein avec les U19 du BvB et a déjà inscrit 13 buts, dont un triplé lors du derby de la Ruhr face à Schalke 04. Mais le prodige va bientôt basculer chez les pros. S’il avait effectué la pré-saison cet été avec le groupe de Lucien Favre, il n’avait pu être aligné du fait de règlements interdisant les joueurs de moins de 15 ans d’évoluer chez les pros mais la fédération allemande a accordé une dérogation pour que le natif de Yaoundé puisse être aligné en Bundesliga dès ses 16 ans, à savoir le 20 novembre. C’est à partir de cette date qu’il pourra également être aligné en Ligue des Champions avec les Marsupiaux et pourrait donc affronter le Club de Bruges le 24 novembre prochain. Une date qui apparaît comme un premier tournant dans la carrière du jeune buteur de Dortmund. C’est à partir de cette date qu’il pourra également être aligné en Ligue des Champions avec les Marsupiaux. Moukoko, qui expliquait à Bild il y a quelques mois dans l'une de ses rares interviews qu'il rêvait de devenir professionnel et de remporter le Ballon d'Or, pourra ainsi suivre un plan de carrière déjà établi avec Lucien Favre qui a lui aussi coché cette date pour l’intégrer dans son équipe. Erling Braut Håland est déjà très impressionné par le niveau de son cadet. "Vous ne pouvez pas le comparer à moi parce qu'il est bien meilleur que moi quand j'avais 15 ans. À cet âge, il s'entraînait déjà avec les professionnels du BVB et était vraiment bon. Quand j'avais 15 ans, j'étais encore dans mon club à Bryne. Je ne veux pas mettre trop de pression sur le garçon, mais je n'ai jamais vu un jeune de 15 ans aussi bon", a expliqué le Norvégien à Sport 1. Joachim Löw est également très impressionné par le talent du jeune homme. "Je ne l'ai pas encore vu jouer encore mais j’ai pris contact avec ses entraîneurs et j’ai aussi regardé quelques vidéos. Il est difficile de croire que quelqu’un de cet âge puisse marquer autant de buts dans une ligue U19 contre des joueurs de deux ou trois ans plus vieux que lui. Moukoko est un joueur qui a un talent qu'on ne rencontre pas souvent", a expliqué le sélectionneur allemand. Réponse dans moins d’un mois.