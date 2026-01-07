Seraing a tout tenté face à l'Ajax : " En arrivant, ils ont tous sorti leur téléphone"

Seraing a disputé un match amical contre l'Ajax Amsterdam. Les Métallos ont été battus 4-0 mais ne regrettent pas l'expérience.

Quinzième de D1B, Seraing s'est offert une parenthèse enchantée à Amsterdam. L'équipe avait rendez-vous à la Johan Cruijff ArenA pour y défier l'Ajax. Le match avait beau être à huis clos, les conditions n'en étaient pas moins exceptionnelles, avec toit fermé et terrain chauffé, bien loin des amas de neige qui parsème l'habituel terrain d'entraînement des Métallos.

"Le club de l'Ajax nous a accueillis comme il reçoit les grandes équipes dans ce stade mythique. Nous avons une jeune équipe et pour ces jeunes gars. Il s'agit d'une expérience formidable. En arrivant, ils ont d'ailleurs tous sorti leur téléphone pour immortaliser ce grand moment", explique l'entraîneur Kevin Caprasse à SudInfo.

La logique sportive respectée sur le terrain

L'Ajax a aligné deux équipes différentes lors des deux mi-temps. Rayane Bounida a débuté la rencontre, Mika Godts et Kasper Dolberg étaient de la partie en deuxième mi-temps. Godts a d'ailleurs inscrit le but du 4-0, pour sceller le score de la rencontre.

"Comme trop souvent cette saison, ma jeune équipe a offert des cadeaux... A ce niveau, tout se joue sur des détails. On a aussi testé un milieu de terrain en provenance de Metz. On verra ce que la direction nous réserve", note Kevin Caprasse.





Pour la reprise de la D1B, Seraing affrontera le RWDM. Le coach des Métallos attend du renfort mais reste confiant : "On manque certes d'expérience. On espère quelques arrivées pour épauler un jeune noyau de qualité avec des joueurs qui, dans deux ans, pourraient viser plus haut. Je reste donc confiant pour la reprise. Si je ne l'étais pas, ça voudrait dire que dans la semaine, je ne serais plus là".