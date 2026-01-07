Seraing a tout tenté face à l'Ajax : " En arrivant, ils ont tous sorti leur téléphone"

Seraing a tout tenté face à l'Ajax : " En arrivant, ils ont tous sorti leur téléphone"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Seraing a disputé un match amical contre l'Ajax Amsterdam. Les Métallos ont été battus 4-0 mais ne regrettent pas l'expérience.

Quinzième de D1B, Seraing s'est offert une parenthèse enchantée à Amsterdam. L'équipe avait rendez-vous à la Johan Cruijff ArenA pour y défier l'Ajax. Le match avait beau être à huis clos, les conditions n'en étaient pas moins exceptionnelles, avec toit fermé et terrain chauffé, bien loin des amas de neige qui parsème l'habituel terrain d'entraînement des Métallos.

"Le club de l'Ajax nous a accueillis comme il reçoit les grandes équipes dans ce stade mythique. Nous avons une jeune équipe et pour ces jeunes gars. Il s'agit d'une expérience formidable. En arrivant, ils ont d'ailleurs tous sorti leur téléphone pour immortaliser ce grand moment", explique l'entraîneur Kevin Caprasse à SudInfo.

La logique sportive respectée sur le terrain

L'Ajax a aligné deux équipes différentes lors des deux mi-temps. Rayane Bounida a débuté la rencontre, Mika Godts et Kasper Dolberg étaient de la partie en deuxième mi-temps. Godts a d'ailleurs inscrit le but du 4-0, pour sceller le score de la rencontre.

"Comme trop souvent cette saison, ma jeune équipe a offert des cadeaux... A ce niveau, tout se joue sur des détails. On a aussi testé un milieu de terrain en provenance de Metz. On verra ce que la direction nous réserve", note Kevin Caprasse.

Pour la reprise de la D1B, Seraing affrontera le RWDM. Le coach des Métallos attend du renfort mais reste confiant : "On manque certes d'expérience. On espère quelques arrivées pour épauler un jeune noyau de qualité avec des joueurs qui, dans deux ans, pourraient viser plus haut. Je reste donc confiant pour la reprise. Si je ne l'étais pas, ça voudrait dire que dans la semaine, je ne serais plus là".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ajax
RFC Seraing

Plus de news

Catastrophe pour Gaëtan Englebert ! L'un des meilleurs joueurs du RFC Liège met fin à son contrat

Catastrophe pour Gaëtan Englebert ! L'un des meilleurs joueurs du RFC Liège met fin à son contrat

18:40
Un invité rapidement reconnu : mais que faisait Kevin De Bruyne à Fléron ?

Un invité rapidement reconnu : mais que faisait Kevin De Bruyne à Fléron ?

18:20
"Il faut bien que ça s'arrête un jour" : un ancien entraîneur du Standard à la retraite en fin de saison

"Il faut bien que ça s'arrête un jour" : un ancien entraîneur du Standard à la retraite en fin de saison

17:30
L'affaire Nainggolan est lancée : Lokeren est furieux, Stijn Stijnen sort du bois

L'affaire Nainggolan est lancée : Lokeren est furieux, Stijn Stijnen sort du bois

17:00
Le but de Cvetkovic n'a pas suffi : Anderlecht s'incline en amical, Hey marque contre son camp

Le but de Cvetkovic n'a pas suffi : Anderlecht s'incline en amical, Hey marque contre son camp

16:30
La Coupe du Monde reste l'objectif : un Diable a-t-il compromis son transfert...en jouant trop bien ?

La Coupe du Monde reste l'objectif : un Diable a-t-il compromis son transfert...en jouant trop bien ?

16:00
Il n'avait que peu de route à faire : un ancien d'Anderlecht a rendu visite au groupe pendant le stage

Il n'avait que peu de route à faire : un ancien d'Anderlecht a rendu visite au groupe pendant le stage

15:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Nainggolan - Bassette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Nainggolan - Bassette

14:20
🎥 Le Congo est furieux : Mohamed Amoura forcé de s'expliquer après sa célébration polémique

🎥 Le Congo est furieux : Mohamed Amoura forcé de s'expliquer après sa célébration polémique

15:00
Hans Cornelis prolonge la série : la statistique folle de Charleroi depuis son retour parmi l'élite

Hans Cornelis prolonge la série : la statistique folle de Charleroi depuis son retour parmi l'élite

14:40
Le feu et le feu ? Un coach au sang chaud veut aller débaucher Radja Nainggolan à Lokeren

Le feu et le feu ? Un coach au sang chaud veut aller débaucher Radja Nainggolan à Lokeren

14:20
Un ancien Diable Rouge donne ses trois favoris pour le Soulier d'Or : ils jouent tous dans la même équipe

Un ancien Diable Rouge donne ses trois favoris pour le Soulier d'Or : ils jouent tous dans la même équipe

14:00
Dante Vanzeir est clair : voici ce qui a fait pencher la balance en faveur du Cercle de Bruges

Dante Vanzeir est clair : voici ce qui a fait pencher la balance en faveur du Cercle de Bruges

13:40
Très peu utilisé par Geraerts : Norman Bassette met fin à son prêt à Reims, son nouveau club déjà connu

Très peu utilisé par Geraerts : Norman Bassette met fin à son prêt à Reims, son nouveau club déjà connu

13:20
Le choc wallon déjà en ligne de mire : la décision de Matthieu Epolo qui ravit le Standard

Le choc wallon déjà en ligne de mire : la décision de Matthieu Epolo qui ravit le Standard

13:00
La Croky Cup diffusée gratuitement, et ce n'est pas tout : DAZN fait un pas vers les supporters

La Croky Cup diffusée gratuitement, et ce n'est pas tout : DAZN fait un pas vers les supporters

12:40
L'entraîneur adjoint licencié de Zulte Waregem vide son sac : "C'est inhumain"

L'entraîneur adjoint licencié de Zulte Waregem vide son sac : "C'est inhumain"

12:20
Les Sang et Marine ont débuté leur stage à la mer

Les Sang et Marine ont débuté leur stage à la mer

12:00
Non, le mercato d'hiver n'est pas qu'une arnaque : le top 10 des meilleurs transferts en janvier depuis 2015

Non, le mercato d'hiver n'est pas qu'une arnaque : le top 10 des meilleurs transferts en janvier depuis 2015

11:40
Anderlecht passe à l'action concernant Thorgan Hazard

Anderlecht passe à l'action concernant Thorgan Hazard

11:20
Mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier s'apprête à débarquer à Manchester City pour 75 millions d'euros

Mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier s'apprête à débarquer à Manchester City pour 75 millions d'euros

11:00
"Le seul moyen de faire fermer des bouches" : Rafiki Saïd évoque les chances des Rouches de jouer les PO1

"Le seul moyen de faire fermer des bouches" : Rafiki Saïd évoque les chances des Rouches de jouer les PO1

10:30
📷 La Gantoise donne des nouvelles de Matisse Samoise

📷 La Gantoise donne des nouvelles de Matisse Samoise

10:00
🎥 Quand Mehdi Bayat fête son anniversaire aux côtés des joueurs de Charleroi

🎥 Quand Mehdi Bayat fête son anniversaire aux côtés des joueurs de Charleroi

09:30
Un détail qui a fait la différence : Nicolas Raskin revient sur son premier but de l'année avec les Rangers

Un détail qui a fait la différence : Nicolas Raskin revient sur son premier but de l'année avec les Rangers

09:00
🎥 Nicolas Raskin inscrit son premier but en 2026... une nouvelle fois de la tête

🎥 Nicolas Raskin inscrit son premier but en 2026... une nouvelle fois de la tête

08:30
OFFICIEL : un club de Pro League se sépare d'un entraîneur adjoint

OFFICIEL : un club de Pro League se sépare d'un entraîneur adjoint

08:00
"Je n'y penserais jamais" : Toby Alderweireld très clair au sujet du Soulier d'Or

"Je n'y penserais jamais" : Toby Alderweireld très clair au sujet du Soulier d'Or

07:40
Passé du chômage à l'élite : la revanche du nouveau pilier de Lokeren

Passé du chômage à l'élite : la revanche du nouveau pilier de Lokeren

07:20
"Je serais choqué si quelqu'un d'autre gagnait" : Ivan Leko n'a qu'un seul favori pour le Soulier d'Or

"Je serais choqué si quelqu'un d'autre gagnait" : Ivan Leko n'a qu'un seul favori pour le Soulier d'Or

07:00
Anderlecht passe à côté d'un talent très courtisé en Europe

Anderlecht passe à côté d'un talent très courtisé en Europe

06:40
Ils ont bien fait de dire non cet été : le Cercle de Bruges va toucher le gros lot

Ils ont bien fait de dire non cet été : le Cercle de Bruges va toucher le gros lot

06:20
Besnik Hasi l'a métamorphosé : Anderlecht veut désormais le prolonger

Besnik Hasi l'a métamorphosé : Anderlecht veut désormais le prolonger

23:00
1
Marlon Fossey fait le point sur sa situation au Standard de Liège

Marlon Fossey fait le point sur sa situation au Standard de Liège

22:30
Un trophée qui a perdu en prestige ? Le Soulier d'Or remis en cause par un ancien vainqueur

Un trophée qui a perdu en prestige ? Le Soulier d'Or remis en cause par un ancien vainqueur

22:00
Il coûte trop cher à son club : un Diable Rouge poussé vers la sortie cet hiver

Il coûte trop cher à son club : un Diable Rouge poussé vers la sortie cet hiver

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved